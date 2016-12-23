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14:53 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге зарегистрирован первый случай смерти от гриппа за сезон

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Санкт-Петербурге в этом сезоне, сообщила журналистам заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Татьяна Засухина.

Источник: РИА Новости

«Если говорить о летальных исходах, то действительно в больнице Боткина случился один летальный исход. Это не петербуржец, он приехал из Москвы, не привитой. Он находился всего несколько часов в больнице. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение. Это мужчина, страдающий сахарным диабетом», — сказала она.

Засухина уточнила, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой спрогнозировал, что заболеваемость гриппом в России вырастет в декабре, а пик заболеваемости прогнозируется на январь. Прошлой зимой в России от вируса гриппа умерли 663 человека.

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