В Петербурге зарегистрирован первый случай смерти от гриппа за сезон

«Если говорить о летальных исходах, то действительно в больнице Боткина случился один летальный исход. Это не петербуржец, он приехал из Москвы, не привитой. Он находился всего несколько часов в больнице. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение. Это мужчина, страдающий сахарным диабетом», — сказала она.

Засухина уточнила, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой спрогнозировал, что заболеваемость гриппом в России вырастет в декабре, а пик заболеваемости прогнозируется на январь. Прошлой зимой в России от вируса гриппа умерли 663 человека.