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14:41 (мск), источник: Nakanune.ru

Новиков устроил скандал на суде: «Свои квартиры вы никогда не получите!»

Шансонье и директор Театра эстрады Александр Новиков устроил скандал во время сегодняшнего заседания суда по выбору меры пресечения, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Источник: Nakanune.ru

Следствие запросило для обвиняемого в крупном мошенничестве барда домашний арест, прокуратура такое предложение поддержала. По данным обвинения, следствие уже на завершающей стадии — собраны все доказательства, опрошены свидетели, проведены две очные ставки, в том числе — Ларисой Ассоновой. Сейчас ждут результатов уточняющих экспертиз.

Защита в свою очередь попросила отпустить шансонье под залог. Предложение мотивировалось тем, что Новиков всегда являлся на допросы, о своих отъездах извещал заранее, хорошо характеризуется — представлены характеристики из областного минкульта и Театра эстрады. Также адвокат напомнила, что сейчас в театре сезон елок и без руководителя обойтись не смогут. Новиков вставил ремарку, что «ждут губернатора».

Далее слово предоставили обвиняемому, который почти сразу перешел на выплеск эмоций:

«Я ни разу не опоздал на допрос! Если куда-то уезжал, всегда информировал! Я никогда не был членом кооператива “Бухта Квинс”! Я предоставил землю в аренду застройщику! Я ее привел в порядок и отдал бесплатно! Я порядочный человек!» — возмущался бард.

Пайщики пришли в негодование и стали спрашивать у Новикова, как ему не стыдно.

В ответ шансонье заявил им: «Вы свои квартиры никогда не получите!».

«Я подчинюсь любому решению суда. Я не буду умолять суд, чтобы не применялся арест. Я уважаю решение суда, если суд решит что я мошенник, я сам завтра на всю страну заявлю об этом. Но даже если я буду в тюрьме, квартир вы своих не получите!» — сказал бард.

А тех, кто написал, что он в США, деятель культуры назвал «паскудами».

Сейчас в заседании объявлен перерыв, после которого судья вынесет решение.

Напомним, Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня выбирает меру пресечения для барда Александра Новикова, фигурирующего в деле об обманутых пайщиках клубного поселка «Бухта Квинс». Ущерб по делу 36,5 млн руб. Ранее сегодня суд арестовал другого фигуранта дела, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

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