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14:35 (мск), источник: dostup1.ru

Бандиты, случайно убившие жительницу Магнитогорска, обжаловали приговор

Трагедия произошла еще в 2012 году, когда мужчины устроили перестрелку и случайно попали в женщину с ребенком на руках.

Бандиты, случайно застрелившие жительницу Магнитогорска (Челябинская область) в 2012 году, попытались обжаловать приговор в Верховный суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Напомним, что убийство произошло 22 сентября 2012 года у дома 174 по улице Калмыкова в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Женщина 1978 года рождения находилась в автомобиле ВАЗ-21099, припаркованном в районе остановки общественного транспорта и держала на руках восьмимесячного ребенка. Она получила ранение головы и скончалась на месте.

Как позже выяснилось, трое парней накануне поссорились с другой компанией в ночном клубе, а разрешить конфликт собрались на следующий день. Прибыв на место встречи они начали беспорядочную стрельбу из карабина.

По решению Челябинского областного суда двое преступников получили 16 и 14 лет колонии строгого режима, а третий — восемь лет общего. Верховный суд рассмотрел апелляцию на данный приговор, внес незначительные изменения в квалификацию статей, однако сам приговор оставил без изменения.

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