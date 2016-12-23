Около 1,5 тыс. бутылок казахской водки будет уничтожено в Челябинской области

Товар — 1 435 бутылок водки по 0,5 литра производства Республики Казахстан — мужчина приобрел за 265 тыс. рублей еще в декабре 2014 года, рассказали в пресс-службе. Спиртное, подлежащее в России обязательной маркировке специальными знаками (акцизными марками), он сбывал местным жителям.

По данному факту было возбуждено дело по статье 171.1 УК РФ.

«В судебном заседании мужчина вину признал полностью. Суд определил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в суде.

На основании акта об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов от наказания его освободили и сразу сняли судимость.

Единственное, чего лишится торговец, так это 1 435 бутылок немаркированной алкогольной продукции — ее суд постановил уничтожить как не представляющую ценности.

Приговор вступил в законную силу.