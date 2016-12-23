В Краснодаре пьяный автомеханик угнал машину клиентки с СТО

В Краснодаре при несении службы на улице Дзержинского сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Киа Спектра», который двигался по дороге, нарушая правила, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару.

За рулем имномарки находится 24-летний житель Красноармейского района. Нетрезвый водитель не смог предъявить необходимые документы на авто, а при проверке государственных регистрационных знаков по базам данных выяснилось, что иномарка ему не принадлежит. Законная владелица автомобиля узнала о случившемся инциденте от правоохранителей и пояснила, что днем оставила свою машину на техническое обслуживание на станции, расположенной на ул. Энгельса.

Со слов задержанного, накануне он распивал спиртные напитки, после чего решил воспользоваться оставленной иномаркой и съездить к своему приятелю на ул. 40 лет Победы.

Возбуждено уголовное дело.