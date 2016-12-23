Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
5 психических болезней из русских сказок
Заявления чиновника о проекте ПЗЗ встретили криками "Позор!"
Звезды, ставшие мамами в 2016 году
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Корпортативом в московском морге заинтересовалась прокуратура
Взрыв у "Коломенской" (видео очевидца)
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14:49 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре пьяный автомеханик угнал машину клиентки с СТО

Краснодарские полицейские раскрыли угон иномарки еще до поступления заявления в дежурную часть.

В Краснодаре при несении службы на улице Дзержинского сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Киа Спектра», который двигался по дороге, нарушая правила, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару.

За рулем имномарки находится 24-летний житель Красноармейского района. Нетрезвый водитель не смог предъявить необходимые документы на авто, а при проверке государственных регистрационных знаков по базам данных выяснилось, что иномарка ему не принадлежит. Законная владелица автомобиля узнала о случившемся инциденте от правоохранителей и пояснила, что днем оставила свою машину на техническое обслуживание на станции, расположенной на ул. Энгельса.

Со слов задержанного, накануне он распивал спиртные напитки, после чего решил воспользоваться оставленной иномаркой и съездить к своему приятелю на ул. 40 лет Победы.

Возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин вступился за жительницу Сочи, осужденную за госизмену
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
СМИ сообщили о госпитализации Юрия Лужкова
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Агата Муцениеце: о «Гражданском браке», новой роли и помощи мужа Супруга Павла Прилучного, исполнившая главную роль в новом сериале ТНТ, рассказала о съемках в проекте и о том, что для нее значит гражданский брак
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь