На Мальте угонщики ливийского самолета отпустили заложников

Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.