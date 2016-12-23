На Мальте угонщики ливийского самолета отпустили заложников
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia.
Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.
Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс