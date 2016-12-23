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14:55 (мск), источник: РИА Новости

На Мальте угонщики ливийского самолета отпустили заложников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia.

Источник: Reuters

Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

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