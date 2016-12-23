Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Шотландские ученые объяснили существование секса
Собянин уволил чиновника из-за подтасовки с помощью фотошопа
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
Мини-платье и модное колье: потрясающий образ Пугачевой - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14:57 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии работник ударил ножом бригадира за невыплату зарплаты

В Стерлитамаке 29-летний горожанин ударил ножом своего бригадира, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе МВД по РБ.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку о ножевых ранениях сообщили из больницы, куда был доставлен 35-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 29-летний горожанин работал отделочником в строительной организации, а затем уволился. Сотрудник пояснил полицейским, что предприятие задолжало ему зарплату. Через месяц после увольнения горожанин спросил у бригадира, когда ему выплатят деньги, но ответа не получил.

Тогда бывший работник решил расквитаться за обиду и поехал в офис, прихватив кухонный нож. Там злоумышленник потребовал заработную плату за выполненную работу. В разгаре конфликта бывший рабочий нанес несколько ударов ножом в различные части тела бригадира.

Через некоторое время раненого нашли другие работники предприятия, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками отрабатывалось возможное местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, мужчина находился в Ишимбайском районе у своей сожительницы. Полицейские его задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии для осужденных к принудительным работам создан Исправительный центр
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
СМИ сообщили о госпитализации Юрия Лужкова
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Агата Муцениеце: о «Гражданском браке», новой роли и помощи мужа Супруга Павла Прилучного, исполнившая главную роль в новом сериале ТНТ, рассказала о съемках в проекте и о том, что для нее значит гражданский брак
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь