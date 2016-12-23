В Башкирии работник ударил ножом бригадира за невыплату зарплаты

В дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку о ножевых ранениях сообщили из больницы, куда был доставлен 35-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 29-летний горожанин работал отделочником в строительной организации, а затем уволился. Сотрудник пояснил полицейским, что предприятие задолжало ему зарплату. Через месяц после увольнения горожанин спросил у бригадира, когда ему выплатят деньги, но ответа не получил.

Тогда бывший работник решил расквитаться за обиду и поехал в офис, прихватив кухонный нож. Там злоумышленник потребовал заработную плату за выполненную работу. В разгаре конфликта бывший рабочий нанес несколько ударов ножом в различные части тела бригадира.

Через некоторое время раненого нашли другие работники предприятия, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками отрабатывалось возможное местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, мужчина находился в Ишимбайском районе у своей сожительницы. Полицейские его задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».