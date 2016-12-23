В Башкирии работник ударил ножом бригадира за невыплату зарплаты
В Стерлитамаке 29-летний горожанин ударил ножом своего бригадира, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в
В Стерлитамаке 29-летний горожанин ударил ножом своего бригадира, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в
В дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку о ножевых ранениях сообщили из больницы, куда был доставлен 35-летний мужчина. На место происшествия выехала
Сотрудники уголовного розыска установили, что 29-летний горожанин работал отделочником в строительной организации, а затем уволился. Сотрудник пояснил полицейским, что предприятие задолжало ему зарплату. Через месяц после увольнения горожанин спросил у бригадира, когда ему выплатят деньги, но ответа не получил.
Тогда бывший работник решил расквитаться за обиду и поехал в офис, прихватив кухонный нож. Там злоумышленник потребовал заработную плату за выполненную работу. В разгаре конфликта бывший рабочий нанес несколько ударов ножом в различные части тела бригадира.
Через некоторое время раненого нашли другие работники предприятия, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.
В ходе
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».