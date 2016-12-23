Львица напала на мужчину в зоопарке «Мадагаскар» в Нижнем Новгороде

Согласно информации, 50-летний работник зоопарка сам залез в клетку со львами. Предварительно установлено, что мужчина напал на человека и травмировала ему обе руки. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу.

Как в свою очередь сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина работает в зоопарке трактористом. Известно, что он был отстранен администрацией зоопарка от работы из-за алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке. .