Львица напала на мужчину в зоопарке «Мадагаскар» в Нижнем Новгороде
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в прокуратуре Сормовского района, в связи с происшествием уже начата проверка.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в прокуратуре Сормовского района, в связи с происшествием уже начата проверка.
Согласно информации, 50-летний работник зоопарка сам залез в клетку со львами. Предварительно установлено, что мужчина напал на человека и травмировала ему обе руки. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу.
Как в свою очередь сообщает
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке. .