В Омске изъяли более 600 спиртовых настоек шиповника и «боярки»

Омичи, проживающие в Старом Кировске, сообщили в полицию, что в магазине на улице Суворова продается подозрительный алкоголь. Местных жителей насторожили необоснованно низкие цены на спиртное.

Полицейские провели контрольную закупку, во время которой обнаружили нарушения административного законодательства. Продавец продавала алкоголь без специальной лицензии.

В итоге силовики изъяли 454 единицы алкогольной продукции, в том числе без каких-либо акцизных марок, а также 280 пачек сигарет без соответствующих документов. Также полицейские конфисковали 500 спиртовых настоек шиповника, предназначенных для наружного применения.

В торговом павильоне на улице Нефтезаводской по итогам проверки изъяли более 1.200 бутылок спиртного. Помимо водки, коньяка, спирта также было конфисковано 134 флакона настойки боярышника для наружного применения.

По изъятой алкогольной продукции назначено исследование. По результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение.

Напомним, в Омске начались рейды по местам продажи «боярки». Проверки начались после известного случая массового отравления лосьонами для ванн «Боярышник» в Иркутске. Также полиция проверяет и другие подозрительные точки продажи алкоголя.