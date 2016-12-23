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15:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за неполный год от отравлений умерли почти 500 человек

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане за январь-ноябрь текущего года от отравлений умерли 498 человек, сообщает Роспотребнадзор по РБ.

Общее число людей, получивших острое отравление — 3001. От употребления спиртосодержащих жидкостей погибли 147 человек, 67 умерли от лекарственных препаратов (в их числе один ребенок и двое подростков), от наркотиков скончались 43 человека, в пожарах угарным газом отравились 93 пострадавших (здесь же 13 детей и один подросток).

Показатель смертности от отравлений в республике составил 12,2 на 100 тысяч населения. В прошлом году показатель был — 11. Впереди печальной статистики — Кармаскалинский, Чишминский, Белорецкий, Ишимбайский, Янаульский районы.

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