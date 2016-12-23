СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета

Угонщики захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Сейчас аэропорт закрыт, к взлетно-посадочной полосе подъехали несколько машин с военными. Министр транспорта Ливии Миляд Маатук сообщил о переговорах с двумя захватчиками.

Полиция Мальты пока не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажиры покинули самолет.