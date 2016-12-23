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15:25 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета

КАИР, 23 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид» и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, сообщает новостной портал «Эль-Биляд» со ссылкой на ливийские источники.

Источник: AP 2016

Ранее СМИ сообщали, что захватчики самолета, скорее всего, являются сторонниками бывшего лидера Ливии Каддафи.

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Угонщики захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Сейчас аэропорт закрыт, к взлетно-посадочной полосе подъехали несколько машин с военными. Министр транспорта Ливии Миляд Маатук сообщил о переговорах с двумя захватчиками.

Полиция Мальты пока не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажиры покинули самолет.

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