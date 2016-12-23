«Склонен к суициду и экстремизму»: «ловец покемонов» Соколовский поставлен на два профучета в СИЗО

Руслан Соколовский поставлен на два профучета как склонный к суициду и экстремизму. «Публично он ничего не высказывал. Всю эту информацию члены ОНК готовы в случае необходимости подтвердить в суде», — цитирует «Газета.Ru» адвоката Алексея Бушмакова.

По словам защитника, Соколовский пожаловался на то, что на него оказывается давление со стороны администрации СИЗО, требующей, чтобы его не посещали сотрудники общественной наблюдательной комиссии.