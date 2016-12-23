«Склонен к суициду и экстремизму»: «ловец покемонов» Соколовский поставлен на два профучета в СИЗО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря, ИА УралПолит.Ru. Видеоблогера Руслана Соколовского поставили на два профучета в СИЗО.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря, ИА УралПолит.Ru. Видеоблогера Руслана Соколовского поставили на два профучета в СИЗО.
Руслан Соколовский поставлен на два профучета как склонный к суициду и экстремизму. «Публично он ничего не высказывал. Всю эту информацию члены ОНК готовы в случае необходимости подтвердить в суде», — цитирует «Газета.Ru» адвоката Алексея Бушмакова.
По словам защитника, Соколовский пожаловался на то, что на него оказывается давление со стороны администрации СИЗО, требующей, чтобы его не посещали сотрудники общественной наблюдательной комиссии.
Как ранее писал УралПолит.Ru, Руслан Соколовский был задержан по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Причиной стали видеоролики, на которых молодой человек критикует Русскую православную церковь, а также ловит покемонов в