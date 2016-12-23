Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Трамп рассказал, кого он хочет видеть на своей инаугурации
У Сергея Лазарева родился сын
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
Анна Банщикова ждет третьего ребенка
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Мини-платье и модное колье: образ Пугачевой - СМИ
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
15:42 (мск), источник: УралПолит.ру

«Склонен к суициду и экстремизму»: «ловец покемонов» Соколовский поставлен на два профучета в СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря, ИА УралПолит.Ru. Видеоблогера Руслана Соколовского поставили на два профучета в СИЗО.

Руслан Соколовский поставлен на два профучета как склонный к суициду и экстремизму. «Публично он ничего не высказывал. Всю эту информацию члены ОНК готовы в случае необходимости подтвердить в суде», — цитирует «Газета.Ru» адвоката Алексея Бушмакова.

По словам защитника, Соколовский пожаловался на то, что на него оказывается давление со стороны администрации СИЗО, требующей, чтобы его не посещали сотрудники общественной наблюдательной комиссии.

Как ранее писал УралПолит.Ru, Руслан Соколовский был задержан по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Причиной стали видеоролики, на которых молодой человек критикует Русскую православную церковь, а также ловит покемонов в Храме-на-крови. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал блогера до 23 января 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бард Александр Новиков отправлен под домашний арест
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь