Задержан психбольной, забивший насмерть мать на северо-западе Челябинска
Парень ничего не может пояснить следователям о причине произошедшего.
Парень ничего не может пояснить следователям о причине произошедшего.
Психбольной челябинец задержан по подозрению в смертельном избиении 77-летней матери — мужчину поместили в изолятор временного содержания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В четверг, 22 декабря, житель Челябинска, вернувшись к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Молодогвардейцев, обнаружил, что его мать мертва, а у 43-летнего брата избиты руки. Как выяснили стражи порядка, прибывшие на место, соседи слышали крики погибшей о помощи. По подозрению в совершении преступления задержали психбольного сына пенсионерки.
«Установлено, что подозреваемый бил и душил свою мать. У потерпевшей сломаны ребра, тупая травма шеи и закрытая
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Ведутся следственные действия. Если экспертиза признает мужчину невменяемым, его ожидает принудительное лечение.
Ольга Плеханова.