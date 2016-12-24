Склад с 10-ю тоннами метанола для изготовления отравленной продукции обнаружили в Иркутске

Изъято 10 тонн продукта и 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия проводились в одном из округов областного центра. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома.

«На данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения “Боярышника”. Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, число умерших от отравления суррогатным алкоголем, в том числе парфюмерным средством «Боярышник» и водкой, в Иркутске выросло до 75-ти человек по данным на 23 декабря. Более 30-ти жителей города сейчас находятся в больницах. Девять человек уже выписали домой в связи с улучшением состояния здоровья. Восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. По предварительной информации, всего пострадало 122 человека.

Несколько летальных случаев были вызваны отравлением другим суррогатным алкоголем, в частности, поддельной водкой под названиями: «Царская водка», «Белая береза», «Финское серебро» и «Пшеничная». Суррогатные спиртные напитки с содержанием метанола именно под этими марками производил подпольный цех в Ново-Ленино, обнаруженный правоохранителями 19 декабря.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Иркутск и лично скоординировал работу следователей по уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства.

На данный момент в рамках расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) задержано 19 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу суррогатного алкоголя в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» города Иркутска, а также иных местах. Среди них нет производителей.