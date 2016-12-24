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18:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Склад с 10-ю тоннами метанола для изготовления отравленной продукции обнаружили в Иркутске

Следователи СКР и сотрудники полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции.

Изъято 10 тонн продукта и 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия проводились в одном из округов областного центра. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома.

«На данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения “Боярышника”. Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, число умерших от отравления суррогатным алкоголем, в том числе парфюмерным средством «Боярышник» и водкой, в Иркутске выросло до 75-ти человек по данным на 23 декабря. Более 30-ти жителей города сейчас находятся в больницах. Девять человек уже выписали домой в связи с улучшением состояния здоровья. Восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. По предварительной информации, всего пострадало 122 человека.

Несколько летальных случаев были вызваны отравлением другим суррогатным алкоголем, в частности, поддельной водкой под названиями: «Царская водка», «Белая береза», «Финское серебро» и «Пшеничная». Суррогатные спиртные напитки с содержанием метанола именно под этими марками производил подпольный цех в Ново-Ленино, обнаруженный правоохранителями 19 декабря.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Иркутск и лично скоординировал работу следователей по уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства.

На данный момент в рамках расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) задержано 19 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу суррогатного алкоголя в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» города Иркутска, а также иных местах. Среди них нет производителей.

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Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно допросам самих задержанных, а также потерпевших и свидетелей, торговля «Боярышником» была налажена в указанных торговых точках на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в торговые точки без каких-либо документов и продавалась «из-под полы» для употребления в качестве алкогольного напитка. Фактов отравления метанолом ранее не фиксировалось.

Между тем уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова после массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следователи СКР выявили в его действиях признаки преступления — халатности. Установлено, что с мая текущего года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов.

Также проводятся дополнительные следственные действия в администрации Иркутской области. Готовятся материалы для принятия процессуальных решений в отношении иных должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов региона.

С целью пресечения незаконной реализации спиртосодержащей продукции «Боярышник» и выявления оптово-розничных складов, реализующих алкогольную продукцию, силами органов внутренних дел организована и проведена проверка свыше 3,5 тысячи торговых предприятий области, в том числе ларьков и павильонов, мелкооптовых и оптовых рынков. В ходе проверок изъято более 22 тысячи литров различной спиртосодержащей продукции.

Поквартирные обходы проходят в Иркутске в связи с отравлением жителей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». На оперативном совещании, прошедшем в администрации города под председательством вице-мэра Ивана Носкова, дано поручение максимально информировать горожан об опасности отравления.

По информации члена Иркутского регионального штаба ОНФ Александра Деева, под видом средства для приема ванны «Боярышник» продавалась бесцветная жидкость объемом 250 мл, в составе которой указаны спирт этиловый (93 градуса), вода и несколько других компонентов.

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