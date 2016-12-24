Склад с 10-ю тоннами метанола для изготовления отравленной продукции обнаружили в Иркутске
Следователи СКР и сотрудники полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции.
Следователи СКР и сотрудники полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции.
Изъято 10 тонн продукта и 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Следственные и
«На данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения “Боярышника”. Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России», — говорится в сообщении
Напомним, число умерших от отравления суррогатным алкоголем, в том числе парфюмерным средством «Боярышник» и водкой, в Иркутске выросло до 75-ти человек по данным на 23 декабря. Более 30-ти жителей города сейчас находятся в больницах. Девять человек уже выписали домой в связи с улучшением состояния здоровья. Восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. По предварительной информации, всего пострадало 122 человека.
Несколько летальных случаев были вызваны отравлением другим суррогатным алкоголем, в частности, поддельной водкой под названиями: «Царская водка», «Белая береза», «Финское серебро» и «Пшеничная». Суррогатные спиртные напитки с содержанием метанола именно под этими марками производил подпольный цех в
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Иркутск и лично скоординировал работу следователей по уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства.
На данный момент в рамках расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) задержано 19 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу суррогатного алкоголя в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» города Иркутска, а также иных местах. Среди них нет производителей.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно допросам самих задержанных, а также потерпевших и свидетелей, торговля «Боярышником» была налажена в указанных торговых точках на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в торговые точки без
Между тем уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова после массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следователи СКР выявили в его действиях признаки преступления — халатности. Установлено, что с мая текущего года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов.
Также проводятся дополнительные следственные действия в администрации Иркутской области. Готовятся материалы для принятия процессуальных решений в отношении иных должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов региона.
С целью пресечения незаконной реализации спиртосодержащей продукции «Боярышник» и выявления
Поквартирные обходы проходят в Иркутске в связи с отравлением жителей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». На оперативном совещании, прошедшем в администрации города под председательством
По информации члена Иркутского регионального штаба ОНФ Александра Деева, под видом средства для приема ванны «Боярышник» продавалась бесцветная жидкость объемом 250 мл, в составе которой указаны спирт этиловый (93 градуса), вода и несколько других компонентов.