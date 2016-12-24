В Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает агентство Синьхуа.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает агентство Синьхуа.
По данным агентства, наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.
Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.
Как заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе введен режим ЧС до 4 января.
Солдаты, полиция и спасатели развернули операцию по оказанию помощи пострадавшим.
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во Вьетнаме подешевел бензин )))