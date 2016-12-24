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10:18 (мск), источник: РИА Новости

В Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает агентство Синьхуа.

Источник: AFP 2016
По данным агентства, наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.

Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.

Как заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе введен режим ЧС до 4 января.

Солдаты, полиция и спасатели развернули операцию по оказанию помощи пострадавшим.

Комментарии
3
Ангелика Мясникова
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Jo Men
Короче, селиться нужно на верхних этажах многоэтажек ...
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Tavovic
Автор читает китайские газеты ? Почему бы не использовать данные первоисточника ,т.е. индонезийские СМИ , а то звучит как : по данным украинских сми
во Вьетнаме подешевел бензин )))
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