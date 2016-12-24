На Советском проспекте грузовик врезался в такси
В Калининграде на Советском проспекте столкнулись грузовик и автомобиль такси. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
В Калининграде на Советском проспекте столкнулись грузовик и автомобиль такси. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
Как уточняет сам водитель грузовика, ДТП произошло около 9.30 в районе пересечения с улицами Нарвской и Брамса.
«Таксист меня не увидел, а я не успел уйти от удара ..
В результате автомобиль такси, который стоит на трамвайных путях, заблокировал движение трамваев, а грузовик загородил половину проезжей части Советского проспекта по направлению на выезд из города. Движение было затруднено.