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12:49 (мск), источник: Новый Калининград

На Советском проспекте грузовик врезался в такси

В Калининграде на Советском проспекте столкнулись грузовик и автомобиль такси. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

Как уточняет сам водитель грузовика, ДТП произошло около 9.30 в районе пересечения с улицами Нарвской и Брамса.

«Таксист меня не увидел, а я не успел уйти от удара .. Как-то так», — поясняет водитель.

В результате автомобиль такси, который стоит на трамвайных путях, заблокировал движение трамваев, а грузовик загородил половину проезжей части Советского проспекта по направлению на выезд из города. Движение было затруднено.

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