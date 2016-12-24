На Советском проспекте грузовик врезался в такси

Как уточняет сам водитель грузовика, ДТП произошло около 9.30 в районе пересечения с улицами Нарвской и Брамса.

«Таксист меня не увидел, а я не успел уйти от удара .. Как-то так», — поясняет водитель.

В результате автомобиль такси, который стоит на трамвайных путях, заблокировал движение трамваев, а грузовик загородил половину проезжей части Советского проспекта по направлению на выезд из города. Движение было затруднено.