В Китае на заводе по производству фейерверков прогремел взрыв
ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Взрыв прогремел в субботу в китайской провинции Хэбэй на заводе по производству фейерверков, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Взрыв прогремел в субботу в китайской провинции Хэбэй на заводе по производству фейерверков, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Сообщается, что ЧП произошло на заводе в городском округе Таншань. Причина взрыва выясняется. Ведется расследование.
Позже стало известно, что погибли не менее двух человек.
Как отмечает телеканал,