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11:18 (мск), источник: РИА Новости

В Китае на заводе по производству фейерверков прогремел взрыв

ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Взрыв прогремел в субботу в китайской провинции Хэбэй на заводе по производству фейерверков, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Сообщается, что ЧП произошло на заводе в городском округе Таншань. Причина взрыва выясняется. Ведется расследование.

Позже стало известно, что погибли не менее двух человек.

Как отмечает телеканал, из-за загрязнения воздуха в провинции Хэбэй в настоящий момент запрещено производство фейерверков и петард.

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