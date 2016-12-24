Под Воронежем в ДТП погибла ехавшая без детского кресла 4-летняя девочка

«ВАЗ-2110» под управлением 18-летнего жителя Воронежа на встречной полосе столкнулся с «КамАЗ», за рулем которого сидел 28-летней житель Лискинского района.

«На месте аварии до приезда “скорой помощи” погибла 4-летняя девочка. Она находилась в “ВАЗ-2110” без удерживающего устройства», — рассказали в МВД.

Травмы получили ещё две пассажирки легкового авто: 36-летняя мать и 14-летняя девочка. Их доставили в больницу.