На Кубани автокран повредил ЛЭП и оставил без света 13 тыс. человек

«В зону отключения попали частично станица Высшестиблиевская, поселки Тамань и Виноградный с населением 13600 человек. Социально-значимых объектов нет», — сказал представитель МЧС.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Кубаньэнерго» (ПАО «Россети») сообщили агентству, что причиной аварии стал инцидент с участием тяжелого автокрана.

«В результате несогласованных с энергетиками работ стрелой тяжелой автотехники был поврежден провод высоковольтной линии. В результате без электроснабжения осталась часть потребителей», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре ремонтные бригады. В течение короткого времени часть жилых домов были запитаны по резервной схеме.