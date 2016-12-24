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12:34 (мск), источник: Интерфакс

На Кубани автокран повредил ЛЭП и оставил без света 13 тыс. человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Электроснабжение трех населенных пунктов с населением более 13 тыс. человек нарушено в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю.

«В зону отключения попали частично станица Высшестиблиевская, поселки Тамань и Виноградный с населением 13600 человек. Социально-значимых объектов нет», — сказал представитель МЧС.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Кубаньэнерго» (ПАО «Россети») сообщили агентству, что причиной аварии стал инцидент с участием тяжелого автокрана.

«В результате несогласованных с энергетиками работ стрелой тяжелой автотехники был поврежден провод высоковольтной линии. В результате без электроснабжения осталась часть потребителей», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре ремонтные бригады. В течение короткого времени часть жилых домов были запитаны по резервной схеме.

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