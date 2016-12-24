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12:41 (мск), источник: "Российская газета"

В бывшей военной части Башкирии произошел взрыв

На территории бывшей военной части Башкирии прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о проникновении на территорию военного объекта поступило в МЧС в 10.00 (по мск времени). Причина взрыва пока не установлена.

Как сообщает «Интерфакс», ЧП занялись представители регионального следственного управления.

На месте происшествия работают шесть человек и 19 единиц техники.

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