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13:34 (мск), источник: РИА Новости

СК проводит проверку после самоубийства подполковника МВД в Башкирии

УФА, 24 дек — РИА Новости. Следствие проверяет обстоятельства, предположительно, самоубийства подполковника внутренней службы МВД Башкирии в Уфе, сообщили РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по республике Светлана Абрамова.

Источник: РИА Новости

По ее данным, инцидент произошел 22 декабря в городской больнице № 21. Медики обнаружили на козырьке у входа пациента с множественными повреждениями, характерными для падения с высоты.

«Погибший — 43-летний пациент отделения травматологии. Установлено, что погибший является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по Башкирии», — рассказала Абрамова.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в отношении подполковника сейчас расследуется дело о мошенничестве.

Следователи начали проверку: устанавливают объективные причины суицида, а также назначили судебно-медицинские исследования.

В МВД Башкирии агентству сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. «Материалы проверки будут направлены в следственные органы. Известно, что сотрудник ведомства находился в больнице на стационарном лечении», — пояснил представитель МВД.

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