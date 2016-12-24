Жители Авдеевки остались без воды из-за остановки Донецкой фильтровальной станции
Если режим прекращения огня будет сохраняться, бригады ДФС будут устранять неполадки для восстановления водоснабжения домов.
Если режим прекращения огня будет сохраняться, бригады ДФС будут устранять неполадки для восстановления водоснабжения домов.
В результате перебития линии электропередач остановилась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), поэтому жители Авдеевки остались без воды. Об этом сообщил глава городской гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала «112 Украина».
«На данный момент в городе спокойно, обстрелы начались вчера в 6 часов утра и прекратились в 23:43. На данный момент обстрелов нет, но за это время была перебита линия электросети, поэтому снова остановилась ДФС и снова в городе нет воды. Сейчас бригады ДФС готовятся выйти, чтобы выяснить, где перебиты линии электропередач», — сказал Малыхин.
По его словам, если и дальше будет действовать режим прекращения огня, будут проводить ремонт и восстановление водоснабжения домов.
Напомним, с полуночи на Донбассе воцарился режим прекращения огня, о чем договорились в Минске.