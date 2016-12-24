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13:49 (мск), источник: 112.ua

Жители Авдеевки остались без воды из-за остановки Донецкой фильтровальной станции

Если режим прекращения огня будет сохраняться, бригады ДФС будут устранять неполадки для восстановления водоснабжения домов.

В результате перебития линии электропередач остановилась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), поэтому жители Авдеевки остались без воды. Об этом сообщил глава городской гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала «112 Украина».

«На данный момент в городе спокойно, обстрелы начались вчера в 6 часов утра и прекратились в 23:43. На данный момент обстрелов нет, но за это время была перебита линия электросети, поэтому снова остановилась ДФС и снова в городе нет воды. Сейчас бригады ДФС готовятся выйти, чтобы выяснить, где перебиты линии электропередач», — сказал Малыхин.

По его словам, если и дальше будет действовать режим прекращения огня, будут проводить ремонт и восстановление водоснабжения домов.

Напомним, с полуночи на Донбассе воцарился режим прекращения огня, о чем договорились в Минске.

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