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13:12 (мск), источник: Интерфакс

В Башкирии при взрыве на бывшем военном арсенале погибли два человека

Как отметили в СКР, предположительно, это — мужчины 24 и 22 лет.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух мужчин на территории бывшего военного арсенала в поселке Урман в Иглинском районе Башкирии, сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя СУ СКР по республике Светлана Абрамова в субботу.

«По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются. Предположительно, это — мужчины 24 и 22 лет», — сказала она.

По ее словам, обстоятельства гибели людей в настоящее время устанавливаются.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что, по предварительным данным, мужчины незаконно проникли на территорию бывшего арсенала для сбора металла.

Ранее сообщалось, что в субботу около 10:00 по Москве на территории бывшей воинской части в поселке Урман Иглинского района в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв. В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек и 19 единиц техники.

Это не первый инцидент, произошедший на территории бывшего арсенала с «охотниками» за цветным металлом.

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР по региону, в июне 2015 года пьяная компания из четырех человек незаконно проникла на территорию бывшей войсковой части в поисках лома цветных металлов. При выходе ночью с «добычей» приятели увидели на пути охранный пост, где дежурили двое военнослужащих. Решив, что если они устроят взрыв, то охрану эвакуируют, они вернулись на техническую территорию, рассыпали порох рядом с неразорвавшимся снарядом и подожгли его.

В результате их действий сдетонировали и взорвались более 30 снарядов, были эвакуированы местные жители.

По данному факту в отношении всех четверых сообщников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ).

99-ый военный арсенал в Иглинском районе Башкирии был расформирован после крупного пожара и взрывов в 2011 году.

Тогда в поселке Урман, расположенном в 500 метрах от военного склада, в результате происшествия сгорели три улицы, без крова остались 116 человек. Более 800 построек, в том числе школа и детский сад, были разрушены. Трое пострадавших при взрывах попали в больницу.

Виновными в ЧП признаны бывший командир воинской части Сергей Рябов и военнослужащий по призыву, рядовой запаса Сергей Деняев. Суд приговорил Рябова к штрафу в размере 35 тыс. рублей, Деняева — к 10 тыс. рублей.

Комментарии
4
Ангелика Мясникова
⇖⇖ Соблазнительные девчонки в поиске мужчин!
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Владимир Воробьев
Д...ы были, есть и будут...
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Владимир Пацак
Всё тайное, рано или поздно становится явным.
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На бывшем арсенале в Башкирии подорвались люди
© Ньюстюб
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