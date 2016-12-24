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13:48 (мск), источник: "Российская газета"

На пожаре в Копейске погибла семья с семилетним ребенком

В городе Копейске Челябинской области при тушении пожара обнаружены тела супружеской пары и их семилетней дочери, сообщили в субботу в следственном управлении СК региона.

— Утром в квартире одного из жилых домов в Копейске произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС обнаружены тела мужчины, женщины и их семилетней дочери, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — При осмотре тел телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. По факту гибели семьи организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

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