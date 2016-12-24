На пожаре в Копейске погибла семья с семилетним ребенком

— Утром в квартире одного из жилых домов в Копейске произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС обнаружены тела мужчины, женщины и их семилетней дочери, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — При осмотре тел телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. По факту гибели семьи организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.