Двухлетний ребенок погиб в автоаварии в Озерске

Авария случилась 24 декабря на улице Каслинской: там столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai, которые получили механические повреждения.

«Участники ДТП, в том числе ребенок 2014 года рождения, пассажир Daewoo Nexia, ожидали приезда инспекторов ДПС на улице. В этот момент 47-летний водитель Lada, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на стоящий Daewoo, который продвинулся и сбил находящегося возле него ребенка», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Малыш был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.