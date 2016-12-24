Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину
Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Согласно информации, 23 декабря сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области задержали гражданина 1975 года рождения, находившегося в федеральном розыске по решению суда.
Мужчина обвиняется в побоях. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.