Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину

Согласно информации, 23 декабря сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области задержали гражданина 1975 года рождения, находившегося в федеральном розыске по решению суда.

Мужчина обвиняется в побоях. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.