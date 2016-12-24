Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Секс и возраст: тотемы, табу
Киев заявил о потерях бойцов в ходе боевых столкновений
В России акушеркам могут разрешить принимать роды без врачей
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
Глава СБУ призывает дать автономию «украинской» Тюмени – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
16:20 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем пьяный в обиду на замечание разгромил чужую иномарку

Воронежские правоохранители разбираются с очередным «погромщиком», разбившим чужой автомобиль, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Преступление было совершено в селе Архангельское Хохольского района еще летом этого года, однако на задержание злоумышленника понадобилось несколько месяцев.

Так, ночью 10 июля этого года 43-летний автомобилист, владелец Киа Оптима, увидел на улице изрядно пьяного молодого человека, и сделал ему за что-то замечание. Молодой выпивоха обиделся и решил отомстить мужчине. Дождавшись, пока тот припаркует машину и зайдет в дом, пьяный парень схватил, что было под рукой, и стал громить иномарку, разнеся вдребезги лобовое и заднее стекла машины. После этого вандал скрылся.

Владелец автомобиля, увидев, что натворил «погромщик», тут же вызвал полицейских, которые сразу же стал искать злоумышленника. Сумма ущерба оценивалась в 5 000 рублей. Стражи порядка опросили местных жителей и довольно оперативно установили личность вандала, которым оказался 23-летний местный рецидивист, ранее судимый за воровство. Однако задержать тогда его не удалось — парень уехал на заработки в другой регион, и в течение нескольких месяцев отсутствовал.

О задержании злоумышленника полиция сообщила в субботу, 24 декабря. Парень был доставлен в отдел, он не стал отпираться от совершенного им, однако признание не избавило его от уголовной ответственности — против сельского погромщика возбуждено уголовное дело за преднамеренную порчу чужого имущества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежский режиссер поставил в Китае современное мега-шоу «Сон/Лебединое озеро»
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь