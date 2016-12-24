Под Воронежем пьяный в обиду на замечание разгромил чужую иномарку

Преступление было совершено в селе Архангельское Хохольского района еще летом этого года, однако на задержание злоумышленника понадобилось несколько месяцев.

Так, ночью 10 июля этого года 43-летний автомобилист, владелец Киа Оптима, увидел на улице изрядно пьяного молодого человека, и сделал ему за что-то замечание. Молодой выпивоха обиделся и решил отомстить мужчине. Дождавшись, пока тот припаркует машину и зайдет в дом, пьяный парень схватил, что было под рукой, и стал громить иномарку, разнеся вдребезги лобовое и заднее стекла машины. После этого вандал скрылся.

Владелец автомобиля, увидев, что натворил «погромщик», тут же вызвал полицейских, которые сразу же стал искать злоумышленника. Сумма ущерба оценивалась в 5 000 рублей. Стражи порядка опросили местных жителей и довольно оперативно установили личность вандала, которым оказался 23-летний местный рецидивист, ранее судимый за воровство. Однако задержать тогда его не удалось — парень уехал на заработки в другой регион, и в течение нескольких месяцев отсутствовал.

О задержании злоумышленника полиция сообщила в субботу, 24 декабря. Парень был доставлен в отдел, он не стал отпираться от совершенного им, однако признание не избавило его от уголовной ответственности — против сельского погромщика возбуждено уголовное дело за преднамеренную порчу чужого имущества.