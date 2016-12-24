Полиция составила фоторобот нападавшего на синагогу в Умани

Согласно описанию полиции подозреваемого на вид на вид 30−35 лет, он имеет рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано вследствие травмы. Также мужчина был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки, — сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о подозреваемом, сообщить по тел.: (067) 397−09−59, (04744) 4−03−66 или 102.