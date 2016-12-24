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15:06 (мск), источник: Ipress.ua

Полиция составила фоторобот нападавшего на синагогу в Умани

Нацполиция Черкасской области обнародовала фоторобот мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в Умани.

Источник: Ipress.ua

Согласно описанию полиции подозреваемого на вид на вид 30−35 лет, он имеет рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано вследствие травмы. Также мужчина был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки, — сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о подозреваемом, сообщить по тел.: (067) 397−09−59, (04744) 4−03−66 или 102.

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Напомним, в Умани группа неонацистов ворвалась на могилу еврейского праведника Раби Нахмана и, выкрикивая антисемитские оскорбления (издание отмечает, что они были на русском языке), бросила свиную голову с вырезанной свастикой, пакеты с красной краской в комнату, использовав слезоточивый газ перед бегством.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование осквернения синагоги.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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