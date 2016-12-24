Магазин на Московском шоссе нелегально торговал спиртным
Полицейские вместе с представителями общественного движения «Народный контроль» обнаружили нарушения в магазине на Московском шоссе в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщает
Полицейские вместе с представителями общественного движения «Народный контроль» обнаружили нарушения в магазине на Московском шоссе в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщает
Во время проверки полицейские обнаружили, что в торговой точке реализовывали алкоголь без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность его производства.
В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административные дела. В магазине изъяли 60 л спиртного стоимостью 33 тыс. рублей.