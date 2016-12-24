Минобороны Польши запросило у России записи из самолета Качиньского

В пятницу президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента.

По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: «Не могу, садиться нельзя». Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: «Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись».