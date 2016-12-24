В Тунисе арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Полиция Туниса арестовала трех человек, связанных с исполнителем теракта в Берлине Анисом Амри, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на МВД страны.

Один из арестованных — 18-летний племянник Амри, которому террорист отправлял деньги, чтобы тот мог приехать к нему в Европу. Информации о двух других арестованных в сообщении не приводится.

В полиции предполагают, что все трое принадлежали к единой сети экстремистов. На данный момент их возможная роль в организации теракта и последующей попытки Амри скрыться от правоохранителей неизвестна. Между тем, телеканал CNN сообщает, что застреленный в Милане предполагаемый террорист пустился в бега в спешке и, по всей видимости, никто ему не помогал.

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