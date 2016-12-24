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16:51 (мск), источник: Интерфакс

В Тунисе арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты

Один из арестованных — 18-летний племянник исполнителя теракта в Германии.

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16
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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Полиция Туниса арестовала трех человек, связанных с исполнителем теракта в Берлине Анисом Амри, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на МВД страны.

Один из арестованных — 18-летний племянник Амри, которому террорист отправлял деньги, чтобы тот мог приехать к нему в Европу. Информации о двух других арестованных в сообщении не приводится.

В полиции предполагают, что все трое принадлежали к единой сети экстремистов. На данный момент их возможная роль в организации теракта и последующей попытки Амри скрыться от правоохранителей неизвестна.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что застреленный в Милане предполагаемый террорист пустился в бега в спешке и, по всей видимости, никто ему не помогал.

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Как рассказали в полиции Милана, при нем была лишь 1 тыс. евро, не было ни документов, ни мобильного телефона.

Как сообщалось, Анис Амри был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов Италии близ одного из вокзалов Милана после того, как сотрудники полиции остановили подозреваемого для проверки документов.

В генпрокуратуре ФРГ позднее подтвердили, что застреленным оказался Амри.

Вечером в понедельник 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

Комментарии
2
Ангелика Мясникова
⇧⇧ Девушки не прочь поразвлечься..
На аватаре - Адрес сайта :)
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А Б
Нужно сказать, что спецслужбы ФРГ проявили неплохую оперативность в выявлении и задержании возможных пособников террориста, тем более на территории другого государства. Это говорит о хорошем взаимодействии спецслужб двух стран.
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