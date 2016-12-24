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17:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Водитель Mercedes погиб, влетев в столб в центре Екатеринбурга

Смертельное ДТП случилось утром в Екатеринбурге, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Источник: Аргументы и факты

В 07.30 МСК на перекрестке улиц Гагарина и Ленина 29-летний водитель иномарки Mercedes не справился с управлением и въехал в опору освещения. Мужчина скончался на месте.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

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