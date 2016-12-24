Пассажирские поезда задерживаются из-за схода грузового вагона в Семее

Пассажирские поезда задерживаются из-за схода грузового вагона в ВКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«24 декабря 2016 года в 12 часов 20 минут на участке Дегелен — Семей Семейского отделения дороги при следовании грузового поезда № 3498 произошел сход одного вагона, принадлежащего компании ТОО “Petroleum”. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы АО «КТЖ-Грузовые перевозки», движение поездов на данном участке приостановлено. Несколько пассажирских поездов прибудут с опозданием. «На место прибыл восстановительный поезд. Работает специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ», в состав которой вошли представители ТОО «Petroleum». По предварительным данным, причиной схода вагона стал излом боковой рамы. Собственнику вагона будет предъявлено требование о восстановлении ущерба.

В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирские поезда, следующие по маршрутам «Лениногорск — Астана», «Алматы-1 — Павлодар», «Павлодар — Алматы-1″, прибудут к местам назначения с опозданием. Возобновить движение планируется в 21 час 30 минут», — добавили в ведомстве.