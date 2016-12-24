Пассажирские поезда задерживаются из-за схода грузового вагона в Семее
На участке
На участке
Пассажирские поезда задерживаются
«24 декабря 2016 года в 12 часов 20 минут на участке Дегелен — Семей Семейского отделения дороги при следовании грузового поезда № 3498 произошел сход одного вагона, принадлежащего компании ТОО “Petroleum”. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
По данным
В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирские поезда, следующие по маршрутам «Лениногорск — Астана», «Алматы-1 — Павлодар», «Павлодар — Алматы-1″, прибудут к местам назначения с опозданием. Возобновить движение планируется в 21 час 30 минут», — добавили в ведомстве.