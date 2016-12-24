В Одесской области в ДТП столкнулось около десятка автомобилей
В масштабном ДТП в Одесской области произошло столкновение около десятка автомобилей.
В масштабном ДТП в Одесской области произошло столкновение около десятка автомобилей.
Сегодня утром около 11:00 на Одесской трассе
В аварию попали как легковые, так и грузовые авто. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной. Подробности аварии уточняются. ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Очевидцы аварии сообщили, что в результате ДТП образовалась огромная пробка, длиной около 20 км.
Напомним, два смертельных ДТП произошли сегодня в Запорожской области.