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17:45 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одесской области в ДТП столкнулось около десятка автомобилей

В масштабном ДТП в Одесской области произошло столкновение около десятка автомобилей.

Источник: Telegraf.com.ua

Сегодня утром около 11:00 на Одесской трассе из-за сложных дорожных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, передает dtp.kiev.ua.

В аварию попали как легковые, так и грузовые авто. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной. Подробности аварии уточняются. ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Очевидцы аварии сообщили, что в результате ДТП образовалась огромная пробка, длиной около 20 км.

Напомним, два смертельных ДТП произошли сегодня в Запорожской области.

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