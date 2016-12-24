В Одесской области в ДТП столкнулось около десятка автомобилей

Сегодня утром около 11:00 на Одесской трассе из-за сложных дорожных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, передает dtp.kiev.ua.

В аварию попали как легковые, так и грузовые авто. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной. Подробности аварии уточняются. ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Очевидцы аварии сообщили, что в результате ДТП образовалась огромная пробка, длиной около 20 км.

Напомним, два смертельных ДТП произошли сегодня в Запорожской области.