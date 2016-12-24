В Ровенской области горел дом, погибли двое детей

В полдень в селе Великие Озера Дубровицкого района сгорел деревянный дом. На пепелище местные жители нашли тела двух малолетних детей, сообщили в пресс-службе главного управления ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

В пожаре погибли пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Их четырехлетний брат госпитализирован в Дубровицкую районную больницу. Д. Мельник добавил, что местные жители самостоятельно пытались ликвидировать пожар, спасателей не вызывали. Деревянный дом полностью сгорел.

Напомним, на трассе «Киев-Чоп» возле села Привольное Дубенского района Ровенской области пожарные ночью тушили ресторан.