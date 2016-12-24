Обнародован фоторобот подозреваемого в осквернении синагоги в Умани

Приметы подозреваемого: на вид 30−35 лет, рост около 175 см, телостроение среднее, лицо — среднее округлое, кожа лица светлого цвета, волосяной покров на голове отсутствует; глаза — голубые, брови — узкие, не выразительные; нос — широкий с горбом, в области переносицы — веснушки; рот — средний, прямой, правая ушная раковина в верхней части деформирована в результате травмы.

Был одет: светло-серая куртка ниже пояса, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике, полиция просит сообщить по телефонам (067) 3970959, (04744) 40366 или 102.

Как сообщал НБН, в ночь на 21 декабря в Умани неизвестные облили вход в синагогу на могиле цадика Нахмана краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи со свастикой.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины.