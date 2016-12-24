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18:26 (мск), источник: РИА Новости

В США мужчина ограбил банк в костюме Санты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил банк в американском городе Мемфис, штат Теннесси, передает в субботу телеканал ABC News.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в среду в одном из отделений банка City Employee Credit Union. Мужчина вошел в банк в красной кофте и в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса.

Он стал раздавать конфеты людям, а затем подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.

Получив наличные, злоумышленник вышел из банка и скрылся. При этом телеканал не сообщает, угрожал ли злоумышленник каким-либо оружием. Также не уточняется, сколько денег он украл.

Согласно фрагменту записи с камер видеонаблюдения, преступник, предположительно, афроамериканец, вышел из банка с небольшим пакетом. Полиция ведет поиск преступника, пока по этому делу никто не арестован.

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