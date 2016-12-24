Трое детей погибли в аварии в Запорожской области
Сегодня в области произошло два страшных ДТП.
Сегодня в области произошло два страшных ДТП.
В Запорожской области утром произошло два страшных ДТП, которые унесли жизни пятерых людей. Среди погибших было трое детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Около 09.49 на трассе Васильевка — Бердянск водитель автомобиля «Москвич» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате погибли трое детей, находившихся в легковушке, а ее водитель получил тяжелые травмы. Еще одна авария случилась около 8 часов утра вблизи города Степногорск. На трассе Харьков — Симферополь
На местах обоих ДТП работают
Полиция призвала водителей, учитывая сложные погодные условия, по возможности воздерживаться от поездок.
Напомним, в Сумах маршрутка переехала 68-летнего пенсионера.