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17:51 (мск), источник: 112.ua

Трое детей погибли в аварии в Запорожской области

Сегодня в области произошло два страшных ДТП.

Источник: 112.ua

В Запорожской области утром произошло два страшных ДТП, которые унесли жизни пятерых людей. Среди погибших было трое детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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Около 09.49 на трассе Васильевка — Бердянск водитель автомобиля «Москвич» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате погибли трое детей, находившихся в легковушке, а ее водитель получил тяжелые травмы. Еще одна авария случилась около 8 часов утра вблизи города Степногорск. На трассе Харьков — Симферополь из-за сложных погодных условий на дороге столкнулись «Ланос» и «Нексия». В результате столкновения пассажир и водитель «Ланоса» погибли.

На местах обоих ДТП работают следственно-оперативные группы, устанавливая все обстоятельства трагедий.

Полиция призвала водителей, учитывая сложные погодные условия, по возможности воздерживаться от поездок.

Напомним, в Сумах маршрутка переехала 68-летнего пенсионера.

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