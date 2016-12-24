В Полтавской обл. задержали мужчину за торговлю людьми

Правоохранители Полтавской области задержали мужчину по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

«В ходе документирования преступной деятельности полицией выяснено, что 23-летний житель Чутовского района занимается вербовкой жителей области якобы для выгодной работы в соседней стране. На самом же деле, продавали их для выполнения тяжелых физических работ и занятия попрошайничеством. Потерпевшие указывают, что у них отобрали все документы и ограничивали свободу передвижения. Условия проживания в бараках не соответствовали санитарным условиям. Работали сверхурочно, за невыполнение трудового плана — не давали есть. Денежных средств за труд граждане не получали», — отметил Олег Бех, начальник Полтавской областной полиции.

Мужчину задержали сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прокуратуры и УСБУ и ГПСУ.

Подозреваемый пытался перевезти через границу людей с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации на автомобиле Daewoo Sens.

Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты украинских и иностранных операторов, платежные карты, загранпаспорта и предмет, похожий на пистолет типа револьвер.

На данный момент продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, объектом которой является человек, а равно вербовка, перемещение, перепрятывание, передача или получения человека, содеянные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица).

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавно пограничники ликвидировали 11 каналов торговли людьми.