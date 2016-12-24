Застрявшие в Семее пассажиры жалуются на жуткий холод в вагонах
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «Пассажирские перевозки» связались с пассажирами одного из трех поездов, застрявших на участке
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «Пассажирские перевозки» связались с пассажирами одного из трех поездов, застрявших на участке
О том, что в поезде сообщением «Лениногорск-Астана» нет света, отопления и кипяченой воды написала в социальной сети Фейсбук одна из пассажирок.
«Что за кошмар?! Не можем выехать в Астану, бардак на железной дороге. 16 вагонов, стоим в степи, замерзли. Проводники поезда не топят печку, кипятка нет», — написала Айжана Керейбайкызы.
Корреспондент МИА «Казинформ» связался с
«В комментариях под постом указан номер нашего первого руководителя. Он в курсе, идет проверка на достоверность данного поста. По нашей информации, уголь, вода есть, и не топить в такой мороз просто невозможно. Вне зависимости от того, стоит поезд или едет, отапливаться он должен. Сейчас проверяем, на самом ли деле это так. Если подтвердится, то примем меры. Что касается жалоб на свет: когда стоит состав, бывает дежурное освещение, может быть, поэтому не так светло», — сообщили в
Отвечая на вопрос о компенсации, в
Напомним,