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19:07 (мск), источник: Kazinform

Застрявшие в Семее пассажиры жалуются на жуткий холод в вагонах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «Пассажирские перевозки» связались с пассажирами одного из трех поездов, застрявших на участке Дегелен-Семей Семейского отделения дороги, из-за схода одного вагона грузового поезда.

Источник: Kazinform

О том, что в поезде сообщением «Лениногорск-Астана» нет света, отопления и кипяченой воды написала в социальной сети Фейсбук одна из пассажирок.

«Что за кошмар?! Не можем выехать в Астану, бардак на железной дороге. 16 вагонов, стоим в степи, замерзли. Проводники поезда не топят печку, кипятка нет», — написала Айжана Керейбайкызы.

Корреспондент МИА «Казинформ» связался с пресс-службой АО «Пассажирские перевозки» для выяснения ситуации.

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«В комментариях под постом указан номер нашего первого руководителя. Он в курсе, идет проверка на достоверность данного поста. По нашей информации, уголь, вода есть, и не топить в такой мороз просто невозможно. Вне зависимости от того, стоит поезд или едет, отапливаться он должен. Сейчас проверяем, на самом ли деле это так. Если подтвердится, то примем меры. Что касается жалоб на свет: когда стоит состав, бывает дежурное освещение, может быть, поэтому не так светло», — сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Отвечая на вопрос о компенсации, в пресс-службе напомнили, в соответствии с законом о железнодорожном транспорте и правилах перевозки пассажиров, за каждый час опоздания поезда пассажир имеет право получить компенсацию 3% от стоимости билета. По прибытию в пункт назначения пассажиры должны будут сдать свой билет и получить компенсацию.

Напомним, из-за схода грузового вагона в 12 часов 20 минут приостановлено движение поездов «Лениногорск-Астана», «Алматы-1-Павлодар», «Павлодар-Алматы-1». АО «Грузовые перевозки» планируют возобновить движение в 21.30.

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