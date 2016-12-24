Застрявшие в Семее пассажиры жалуются на жуткий холод в вагонах

О том, что в поезде сообщением «Лениногорск-Астана» нет света, отопления и кипяченой воды написала в социальной сети Фейсбук одна из пассажирок.

«В комментариях под постом указан номер нашего первого руководителя. Он в курсе, идет проверка на достоверность данного поста. По нашей информации, уголь, вода есть, и не топить в такой мороз просто невозможно. Вне зависимости от того, стоит поезд или едет, отапливаться он должен. Сейчас проверяем, на самом ли деле это так. Если подтвердится, то примем меры. Что касается жалоб на свет: когда стоит состав, бывает дежурное освещение, может быть, поэтому не так светло», — сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Отвечая на вопрос о компенсации, в пресс-службе напомнили, в соответствии с законом о железнодорожном транспорте и правилах перевозки пассажиров, за каждый час опоздания поезда пассажир имеет право получить компенсацию 3% от стоимости билета. По прибытию в пункт назначения пассажиры должны будут сдать свой билет и получить компенсацию.