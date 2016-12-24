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19:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Днепре произошел пожар в отеле

В Днепре возник пожар в центральном отеле города, в результате никто не пострадал.

Источник: Telegraf.com.ua

Пожар возник в кабельной шахте на уровне первого этажа в 5-этажном отеле в Центральном районе Днепра. Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила в Службу спасения «101» в субботу утром. Очаг пожара находился в кабельной шахте на уровне первого этажа.

В борьбе с огнем участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Пожар локализован в 10.37 и полностью ликвидирован в 11.01. Причина пожара устанавливается. О пострадавших на сайте ГСЧС не сообщается.

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