В Днепре произошел пожар в отеле

Пожар возник в кабельной шахте на уровне первого этажа в 5-этажном отеле в Центральном районе Днепра. Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила в Службу спасения «101» в субботу утром. Очаг пожара находился в кабельной шахте на уровне первого этажа.

В борьбе с огнем участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Пожар локализован в 10.37 и полностью ликвидирован в 11.01. Причина пожара устанавливается. О пострадавших на сайте ГСЧС не сообщается.