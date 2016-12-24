В Днепре произошел пожар в отеле
В Днепре возник пожар в центральном отеле города, в результате никто не пострадал.
В Днепре возник пожар в центральном отеле города, в результате никто не пострадал.
Пожар возник в кабельной шахте на уровне первого этажа в 5-этажном отеле в Центральном районе Днепра. Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила в Службу спасения «101» в субботу утром. Очаг пожара находился в кабельной шахте на уровне первого этажа.
В борьбе с огнем участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы