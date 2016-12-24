Найден курсант академии МВД, пропавший месяц назад в Алматы
По словам мамы парня, в академии МВД Казахстана у него возникли конфликты.
По словам мамы парня, в академии МВД Казахстана у него возникли конфликты.
Пропавший месяц назад в Алматы 18-летний курсант академии МВД Казахстана Ахат Исмагилов нашелся живым и здоровым. Этой новостью с корреспондентом Tengrinews.kz поделилась мама парня.
«Наконец-то мой Ахат вернулся домой в Темиртау. Свое внезапное исчезновение сын объяснил тем, что в полицейской Академии МВД РК у него возникли конфликты, с которыми самостоятельно он справиться не смог. Именно поэтому ему пришлось скрываться некоторое время», — рассказала Татьяна Синева.
Правда, подробности того, где находился все время Ахат, чем занимался и питался, мать курсанта сообщать не стала. По словам женщины, обратно на учебу ее сын возвращаться не будет.
«Мы написали заявление по собственному желанию. Лично я сама не хочу отправлять своего ребенка туда. Тем более, после того, какие в академии МВД РК у моего сына происходили конфликты. Об этом даже не хочу говорить и даже вспоминать», — заявила мама парня.
Сам Ахат с корреспондентом Tengrinews.kz общаться отказался.
Напомним, Ахат Исмагилов был объявлен в розыск днем 23 ноября 2016 года. О поисках пропавшего курсанта были оповещены