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20:52 (мск), источник: Tengrinews

Найден курсант академии МВД, пропавший месяц назад в Алматы

По словам мамы парня, в академии МВД Казахстана у него возникли конфликты.

Источник: Tengrinews

Пропавший месяц назад в Алматы 18-летний курсант академии МВД Казахстана Ахат Исмагилов нашелся живым и здоровым. Этой новостью с корреспондентом Tengrinews.kz поделилась мама парня.

«Наконец-то мой Ахат вернулся домой в Темиртау. Свое внезапное исчезновение сын объяснил тем, что в полицейской Академии МВД РК у него возникли конфликты, с которыми самостоятельно он справиться не смог. Именно поэтому ему пришлось скрываться некоторое время», — рассказала Татьяна Синева.

Правда, подробности того, где находился все время Ахат, чем занимался и питался, мать курсанта сообщать не стала. По словам женщины, обратно на учебу ее сын возвращаться не будет.

«Мы написали заявление по собственному желанию. Лично я сама не хочу отправлять своего ребенка туда. Тем более, после того, какие в академии МВД РК у моего сына происходили конфликты. Об этом даже не хочу говорить и даже вспоминать», — заявила мама парня.

Сам Ахат с корреспондентом Tengrinews.kz общаться отказался.

Напомним, Ахат Исмагилов был объявлен в розыск днем 23 ноября 2016 года. О поисках пропавшего курсанта были оповещены железно-дорожные вокзалы 1 и 2, аэропорт Алматы, все возможные гостиницы и хостелы, больницы и большая часть водителей маршрутных автобусов. Плюс подключены социальные сети и СМИ. Мама парня Татьяна Синева, приехавшая из Темиртау, совместно с инициативной командой Совета Общественной Безопасности принимала непосредственное участие в поисках своего сына, но обнаружить его сразу не удавалось.

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