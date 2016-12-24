Суд в Киеве назначил 6 лет лишения свободы злоумышленнику, ранившему ножом жителя столицы
Причиной конфликта стала словесная перепалка.
Причиной конфликта стала словесная перепалка.
В столице суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет для злоумышленника, ранившего ножом киевлянина. Об этом сообщили в
В ходе следствия было установлено, что у мужчин возник словесный конфликт
В судебном заседании обвиняемый, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. Там же он рассказал, что был спровоцирован на конфликт потерпевшим, а после госпитализации он предоставлял пострадавшему помощь на лечение.
«Приговором Святошинского районного суда злоумышленника за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, приговорен к шести годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Ранее в Киеве к трем годам лишения свободы осудили злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину.