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21:38 (мск), источник: 112.ua

Суд в Киеве назначил 6 лет лишения свободы злоумышленнику, ранившему ножом жителя столицы

Причиной конфликта стала словесная перепалка.

Источник: 112.ua

В столице суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет для злоумышленника, ранившего ножом киевлянина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В ходе следствия было установлено, что у мужчин возник словесный конфликт из-за того, что один гулял с собакой в районе спортивной площадки. Задержанный пояснил, что игрока на баскетбольной площадке раздражала собака, которая периодически выбегала туда. «За это игрок начал употреблять нецензурную брань в адрес местного жителя. В результате спора возмущенный спортсмен набросился на киевлянина, а он в свою очередь ударил его ножом в грудь», — пояснили в полиции.

В судебном заседании обвиняемый, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. Там же он рассказал, что был спровоцирован на конфликт потерпевшим, а после госпитализации он предоставлял пострадавшему помощь на лечение.

«Приговором Святошинского районного суда злоумышленника за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, приговорен к шести годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве к трем годам лишения свободы осудили злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину.

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