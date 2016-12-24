Проводник группы нелегалов из Вьетнама получил условный срок
Суд Харькова, учитывая раскаяние обвиняемого, приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Суд Харькова, учитывая раскаяние обвиняемого, приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Харьковский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор харьковчанину, который нелегально провел из России в Украину группу граждан Вьетнама.
«Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц по предварительному сговору группой лиц) УК Украины», — говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных расследований.
Суд, учитывая раскаяние обвиняемого, приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Как сообщалось, в августе в результате проведения совместных