Проводник группы нелегалов из Вьетнама получил условный срок

Харьковский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор харьковчанину, который нелегально провел из России в Украину группу граждан Вьетнама.

«Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц по предварительному сговору группой лиц) УК Украины», — говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных расследований.