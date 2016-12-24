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22:47 (мск), источник: Lenta.Ru

При аварии в Северной Осетии погибли четверо сотрудников ФСБ

В Северной Осетии на одной из трасс произошла авария с участием легкового автомобиля, сообщает «Интерфакс». В результате погибли пять человек, четверо из которых были сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Водитель не справился с управлением и врезался в линию электропередач. Все пять человек, находящиеся в автомобиле, скончались от полученных травм», — рассказал источник агентства в силовых структурах республики.

По информации ТАСС, авария произошла возле селения Гизель. В автомобиле находились две женщины и трое мужчин, уточнили в управлении МВД.

17 сентября в аварии разбились двое военных, проходящих службу по контракту на российской военной базе в Армении. Еще двое их сослуживцев пострадали, они были доставлены в Ереванский военный госпиталь. Как сообщалось, водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет в районе города Ванадзор (бывший Кировакан).

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