В Чернигове на р. Десна под лед провалился автомобиль, поиски продолжатся завтра

Как уточняется, это произошло минувшей ночью. Днем к поисковым работам были привлечены 10 единиц техники, 3 лодки и 32 человека. Было обследовано около 25 тыс. кв. м дна реки.

В Чернигове на реке Десна под лед провалился автомобиль, сообщили в ГУ ГосЧС области.

Местное издание «Свобода FM» пишет, что поиски спасатели продолжат завтра из-за запрета на работу темное время суток. Известно, что были найдены детское автомобильное кресло и номера авто, по которым установили, вероятно, водителя.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что речь идет о местном жителе 1974 г. р. О его пропаже сегодня в полицию сообщила жена.