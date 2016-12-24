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23:24 (мск), источник: 112.ua

В Чернигове на р. Десна под лед провалился автомобиль, поиски продолжатся завтра

Спасатели обнаружили детское кресло и автомобильные номера.

Источник: 112.ua

В Чернигове на реке Десна под лед провалился автомобиль, сообщили в ГУ ГосЧС области.

Как уточняется, это произошло минувшей ночью. Днем к поисковым работам были привлечены 10 единиц техники, 3 лодки и 32 человека. Было обследовано около 25 тыс. кв. м дна реки.

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Местное издание «Свобода FM» пишет, что поиски спасатели продолжат завтра из-за запрета на работу темное время суток. Известно, что были найдены детское автомобильное кресло и номера авто, по которым установили, вероятно, водителя.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что речь идет о местном жителе 1974 г. р. О его пропаже сегодня в полицию сообщила жена.

Не исключается, что мужчина таким способом решил свести счета с жизнью из-за семейных проблем.

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