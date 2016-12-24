В Херсонской обл. в здании бывшего детского сада нашли тело новорожденного ребенка
25-летняя мать девочки была задержана полицией, ей может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
25-летняя мать девочки была задержана полицией, ей может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
В Олешковском районе Херсонской обл. полиция выясняет обстоятельства смерти новорожденного младенца. Как сообщили в областном управлении НПУ, тело девочки, завернутое в сверток, в здании неработающего детского сада обнаружил местный житель. Об находке он сообщил в полицию.
В ходе розыскных мероприятий была найдена и установлена мать ребенка — 25-летняя местная жительница. В содеянном она призналась.
«Со слов задержанной, она действительно была беременна, но
По предварительному заключению
Женщине может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.