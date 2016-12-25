СМИ сообщили о пропаже с радаров вылетевшего из Сочи Ту-154

Диспетчеры в Сочи не могут установить связь с самолетом Ту-154, который вылетел из Сочи несколько минут назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся «около сотни человек».

Источник «РИА Новости» подтверждает эту информацию. По его данным, на борту находятся 70 человек. Лайнер, по словам собеседника агентства, предварительно принадлежит Минобороны. Со ссылкой на Росавиацию агентство сообщает, что самолет не является гражданским.

По информации РИА Новостей, самолет Минобороны, предварительно, должен был лететь в сирийскую Латакию.

Агентство ТАСС со ссылкой в экстренных службах региона также сообщает о пропаже вылетевшего из Сочи Ту-154. «Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски», — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту самолета находятся примерно 100 человек.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря. Другой источник в экстренных службах региона подтвердил агентству, что самолет — военный. На его борту находятся около 100 человек. «Это военнослужащие», — добавил он. По словам собеседника, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров.