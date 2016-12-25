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08:25 (мск), источник: РБК

Минобороны подтвердило пропажу вылетевшего из Сочи Ту-154

Минобороны сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту — 91 человек. По предварительным данным, самолет должен был лететь в сирийскую Латакию.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
+7 (861) 268-64-40Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
+7 (800) 100-18-86Специальная горячая линия Минобороны РФ
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.

Самолет Ту-154 пропал с экранов радара после взлета с аэродрома Адлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. На борту, по информации ведомства, находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Организованы поиски пропавшего самолета.

В Минобороны уточнили, что к поиску пропавшего лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах.

© Медуза

О пропаже самолета с экранов радара стало известно утром в воскресенье, 25 декабря. Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказывал, что отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря. По информации собеседника, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Минобороны России, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой. О том, что на борту пропавшего самолета члены ансамбля Александрова подтверждает и источник «РИА Новости».

Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что пропавший с радаров самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска. Лайнер, по словам собеседника, скорее всего упал в горной части Краснодарского края. По предварительным данным, причиной крушения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования, добавил источник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено об исчезновении с радаров самолета Минобороны, сообщает «РИА Новости».

Онлайн-трансляция
РИА НовостиКоммерсантъ-OnlineТАССMeduza
событий пока нет
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