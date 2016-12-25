Минобороны подтвердило пропажу вылетевшего из Сочи Ту-154

Самолет Ту-154 пропал с экранов радара после взлета с аэродрома Адлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. На борту, по информации ведомства, находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Организованы поиски пропавшего самолета.

В Минобороны уточнили, что к поиску пропавшего лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах.