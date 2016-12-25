Минобороны подтвердило пропажу вылетевшего из Сочи Ту-154
Минобороны сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту — 91 человек. По предварительным данным, самолет должен был лететь в сирийскую Латакию.
Минобороны сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту — 91 человек. По предварительным данным, самолет должен был лететь в сирийскую Латакию.
Самолет Ту-154 пропал с экранов радара после взлета с аэродрома Адлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. На борту, по информации ведомства, находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Организованы поиски пропавшего самолета.
В Минобороны уточнили, что к поиску пропавшего лайнера привлечены все
О пропаже самолета с экранов радара стало известно утром в воскресенье, 25 декабря. Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказывал, что отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря. По информации собеседника, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Минобороны России, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой. О том, что на борту пропавшего самолета члены ансамбля Александрова подтверждает и источник «РИА Новости».
Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что пропавший с радаров самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска. Лайнер, по словам собеседника, скорее всего упал в горной части Краснодарского края. По предварительным данным, причиной крушения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования, добавил источник.