Названо предположительное место падения военного самолета Ту-154

«По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края», — сказал собеседник агентства.

Военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Сообщалось, что он направлялся в сирийскую Латакию. На его борту восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты и пресса.