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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо предположительное место падения военного самолета Ту-154

Самолет Минобороны, пропавший с радаров, скорее всего, упал в горах Краснодарского края. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края», — сказал собеседник агентства.

Военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Сообщалось, что он направлялся в сирийскую Латакию. На его борту восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты и пресса.

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